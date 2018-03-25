تيجي تشتكي تزايد طرح الأحمال

على الرغم من تحسن خدمات الكهرباء الملحوظ الذي شهدته مناطق باطن الجبل، إلا أن سكان منطقة تيجي مازالوا يشتكون انقطاع الكهرباء المستمر، ولفترات طويلة أثرت على حياتهم اليومية بشكل ملحوظ.

وأكد فني الصيانة بمحطة 66 تيجي، عبد الله غنية، لـ218 أن قدرة المحطة البسيطة لا تقوى على تلبية احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح فني الصيانة أن افتقاد محطة تيجي المتهالكة لقطع الغيار والمعدات الخاصة بالصيانة يقلل من مستوى أدائها، ويزيد من فترات انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين بالمنطقة.

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