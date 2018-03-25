اختتام ورشة عمل حول «إدارة التدريب بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات»

عين ليبيا

قام قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم الخميس باختتام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج ورشة العمل حول «إدارة التدريب بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات» من خلال مشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات فى ليبيا.

حيث تهدف الورشة إلى رفع كفاءة القيادات التدريبية وبناء قدرات قسم التدريب والإجراءات بمكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية وتطوير الأداء والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التدريب الانتخابي.

هذا واستهدفت كافة مشرفي التدريب والمدربين الأساسيين التابعين للمكاتب الانتخابية لإطلاعهم على الخطط وتصميم وتنفيذ أنشطة التدريب المختلفة، وفي الختام تم توزيع شهائد المشاركة على المدربين واختيار عدد منهم ضمن فريق عمل بريدج التدريبي.

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