أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأحد

تحسن ملحوظ اليوم في سعر الدينار الليبي امام العملات الاجنبية في السوق الموازية

وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاحد 25 – 3 – 2018

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 6.370 دينار ليبي

1 يورو = 7.850 دينار ليبي

1 جنيه استرليني = 9.020 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.340 دينار تونسي ( في بنقردان)

أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد فتعتبر مستقرة وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 1.3268 دينار ليبي

اليورو : 1.6391 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.875 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.4005 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.2668 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3538 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3612 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.5559 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1447 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.3331 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.2101 دينار ليبي

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