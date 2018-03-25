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أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأحد

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تحسن ملحوظ اليوم في سعر الدينار الليبي امام العملات الاجنبية في السوق الموازية 

وفيما  يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاحد 25 – 3  – 2018 

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة 

  1 دولار =  6.370 دينار ليبي

 1 يورو =  7.850 دينار ليبي 

جنيه استرليني = 9.020 دينار ليبي    

  1 دينار ليبي =  0.340 دينار تونسي ( في بنقردان)

أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد  فتعتبر مستقرة  وكانت  كما يلي : 

  الدولار الامريكي = 1.3268 دينار ليبي  

 اليورو :  1.6391 دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني 1.875 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 1.4005 دينار ليبي     

100 ين ياباني =  1.2668 دينار ليبي 

 الريال السعودي =  0.3538 دينار ليبي  

الدرهم الاماراتي = 0.3612 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 0.5559 دينار ليبي

 الدرهم المغربي = 0.1447 دينار ليبي 

 الليرة التركي = 0.3331 دينار ليبي 

 الايوان الصيني = 0.2101 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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