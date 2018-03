«الحرب الصامتة».. تقارير تكشف فاتورة «الصفقة مع الشيطان» لدعم أسوق العبيد في ليبيا

رصد وترجمة لـ«المتوسط»: عادل جمال الدين

نشرت صحيفة روسيا اليوم، تقرير رصدته وترجمته صحيفة المتوسط، يفيد بتورط بريطانيا في دعم أسواق بيع وشراء المهاجرين في ليبيا، مؤكدًا أن الدول الأوربية على علم بعمليات الاسترقاق والاعتداءات الجنسية التي تحدث هناك.

مزاعم أوروبية

وأعربت الصحيفة في تقريرها، عن استيائها تجاه مزاعم الدول الأوروبية بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ويصرون على أنهم يسعون إلى نهاية سلمية لأزمة الهجرة ولكن الحقيقة عكس ذلك.

وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي، يدفع ملايين الدولارات لتحويل جهة المهاجرين واللاجئين من أوروبا إلى ليبيا، موضحًا أنه يعلم أنهم من المحتمل أن يتعرضوا للتعذيب أو الاعتقال أو الاغتصاب والقتل.

اغتصاب وقتل المهاجرين

وأوضح التقرير، أن هؤلاء المهاجرين تعرض نسائهم للاغتصاب الجماعي، مؤكدًا أنهم كانوا محظوظين عندما نجوا من مياه البحر الخطيرة عبر البحر المتوسط ​في المعبر الذي يقع بين ليبيا وإيطاليا والذي يعتبر من أكثر الحدود المميتة على الأرض.

وتابع: «في عام 2017 وصل 172،000 شخصًا إلى أوروبا بعد أن تم جمعهم من المياه الخطرة من قبل المنظمات غير الحكومية التي أرسلت لإنقاذهم قوارب كثيرة ولكن للأسف مات في نفس العام 3100 شخصًا».

بداية المأساة

وأوضح التقرير أن بداية المأساة كانت عندما عقد الاتحاد الأوروبي «صفقة مع الشيطان» حينما بدأت الكتلة ومقرها في بروكسل بتمويل خفر السواحل الليبي (LCG) لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في عام 2016، وقد تكلف هذا حوالي 300 مليون يورو (370 مليون دولار).

وأضاف أنه تم تحويل زمام الأمور من أيدي المنظمات غير الحكومية إلى خفر السواحل الليبي LCG لدفع المهاجرين إلى إفريقيا بدلاً من أوروبا، موضحًا أن كثيرًا من الدول تدفع لمنفذي القوانين الدولية لكسر اللوائح البحرية المتعلقة بعمليات الإنقاذ.

الدفع لكسر القوانين

في البداية، أنزعج خفر السواحل الليبي (LCG) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تنص على أن 12 ميلاً بحريًا من الساحل هي مياه إقليمية.

وفي عام 2017 بدأت مجموعة LCG بعد تدريب من الإيطاليين، في مراقبة ما يصل إلى 24 ميلاً بحريًا من الساحل -وهذا أمر قانوني إذا كانوا يرصدون المجرمين والخارجين عن القانون.

وفي عام 2018، تغير كل شيء بعد أن خرق حرس السواحل للبقرة النقدية للاتحاد الأوروبي، فإنهم يتجهون إلى المياه الدولية ويجرون المهاجرين إلى الساحل، وهذا يتعارض مع اتفاقية جنيف لعام 1929، التي تؤكد أن إجبار الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى ميناء غير آمن أمر محظور.

عمليات بحث وإنقاذ

وعلى الجانب الأخر، تقوم مجموعة من المنظمات غير الحكومية بدوريات في منطقة البحث والإنقاذ، تحاول إنقاذ حياة المهاجرين الذين يضحون بأنفسهم للوصول إلى أوروبا، موضحًا أن منظمة إسبانية غير حكومية تسمي (Proactiva Open Arms) تقوم بدوريات في منطقة SAR منذ عام 2016 -لمنع موت المهاجرين في البحر عن طريق إنقاذ القوارب في حالة الاستغاثة.

بداية منع الهجرة

وفي شهر فبراير الماضي، بدأت الإجراءات التي ستتبعها أوروبا من أجل منع الهجرة من ليبيا، حيث إنقاذ قارب مطاطي في حالة حرجة وكان يحمل أكثر من 100 شخص، على متن سفينة الأذرع المفتوحة، حيث أعطى مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما (MRCC) الأمر لخفر السواحل الليبي ليأخذ زمام المبادرة في مهمة البحث والإنقاذ، بدلاً من المنظمة غير الحكومية.

انهيار حقوق الإنسان

ويذكر أن ميثاق الحقوق الأساسية لأوروبا المادة 19 ينص على أنه لا يجوز “فصل” أي شخص أو طرده أو تسليمه إلى دولة يكون فيها خطرًا كبيرًا على أنه سيتعرض لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو معاملة غير إنسانية أو مهينة.

وأكمل التقرير: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينكر أن قراراته لها عواقب إنسانية وخيمة فخلال شهرين (سبتمبر وديسمبر 2017) ارتفع عدد الأشخاص المحتجزين في ليبيا من 7000 إلى 20000، وفقاً لدائرة مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا (DCIM).

نساء مغتصبات

ونشر التقرير شهادات نساء مهاجرات تعرضن للاغتصاب، حيث أفادت الروايات بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل حراس DCIM بينما يتم حبس العائلات في مراكز مزرية.

وكان قد عقد الاتحاد الأوروبي صفقة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط، ومنذ ذلك الحين، تحدثت المنظمة عن “نجاحاتها”، وتفاخر المسؤولون بكيفية خفض عدد الأشخاص الذين يعبرون من ليبيا بشكل كبير حيث وصلت 5400 فقط إلى إيطاليا حتى الآن لكن المحصلة كانت 400 قتيل.

وفي ذات السياق، تقول «انتصار»، سيدة ثلاثينية، إنهم يتعرضون إلى ظروف تشبه الجحيم في أسواق العبيد المقامة في ليبيا بسبب تواطئ المسؤولين، موضحة أن النساء يتعرضن للاغتصاب الجماعي وللأسف هن حوامل الآن.

وتروي «أرادت ميرابل» التي أرادت أن تصبح محامية، إنها اضطرت إلى الفرار من «بوكو حرام» في نيجيريا فذهبت للعمل في ليبيا ولكن تم أسرها وبيعها، وتم تعذيبها بحديد ساخن، وجعلوها تنام على الأرض مع الكلاب وعندما هربت تم اغتصابها في الشوارع.

وتقول «غامبيا بولس»، وهي فتاة في التاسعة عشرة من عمرها، إنها شاهدت صديقها يضرب حتى الموت في مزرعة خارج صبراتة، وكان المسلح يمسك بمسدس، متابعة: «لقد رأيت عدداً لا يحصى من الرجال الآخرين المصابين بأعيرة نارية أو طعنات أو عدوى».

هاربون إلى أوروبا

وفي سياق أخر، يقول «إسماعيل»، مهاجر حالفه الحظ وانتقل من إيطاليا إلى فرنسا، بحثًا عن عمل ولكنه فشل، إن الحلم الأوروبي ليس كما كان يتوقعه ولكن على الأقل هو آمن هنا ولديه الحرية وهو مصمم على إقامة حياة في أوروبا.

أسواق العبيد في ليبيا

وأكد التقرير أن في ليبيا سوق نشطة للعبيد، حيث يباع الأشخاص مقابل 400 دولار، ويتم اغتصابهم بشكل منهجي وضربهم حتى الموت، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يعلم هذه الحقائق وعلى الرغم من ذلك يستخدم السياسيون تعبيرات مزيفة للإعراب عن قلقهم من الهجرة في الأماكن العامة -قبل أن يدعموا الخطط لإجبار الناس على العودة إلى ليبيا.

وعود زائفة

وفي الوقت نفسه، تشيد أنجيلا ميركل في ألمانيا كحاملة لعلم حقوق الإنسان، ويقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرضًا ضخمًا يدّعي أنه يتناول قضية ليبيا، حيث أرسل داونينج ستريت وزير الخارجية بوريس جونسون إلى ليبيا في أغسطس 2016 ، حيث صافح خفر السواحل، وابتسم في وجهه الحكومة، وتعهد بتقديم 9 ملايين جنيه إسترليني (12.7 مليون دولار) كتمويل إضافي من دافعي الضرائب.

وتابع التقرير: «وتقول بريطانيا وأصدقاءها في الاتحاد الأوروبي إنهم يفعلون ما بوسعهم، وأنفقوا مئات الملايين من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ في أفريقيا. ولكن ماذا يعني هذا؟».

قامت المنظمة الدولية للهجرة التي يمولها الاتحاد الأوروبي بإجلاء حوالي 20،500 شخص من ليبيا -من أصل حوالي 700،000 شخص ما زالوا محاصرين في البلاد، في هذه الأثناء، قال المجلس الأوروبي إنه تم إطلاق مشاريع لمنع المهاجرين من الوصول إلى ليبيا.

وهناك عدد قليل من المشاريع “المتعلقة بالهجرة”، وعدد قليل من عمليات الإجلاء، ومجموعة من الأموال النقدية لخفر السواحل، فليبيا في حالة اضطراب بدون قيادة حقيقية عالقة في حلقة من الصراع المسلح بعد التدخل البريطاني والفرنسي في عام 2011.

حلول حقيقية

ورجحت الصحيفة في تقريرها، أن الحلول تتمثل في إصلاح المشاكل التي يهرب منها الناس، وإعادة فتح طرق الهجرة القانونية التي كانت مغلقة منذ عقود، ووقف التدخل العسكري الغربي من أجل النفط والذهب، وليس وضع الأموال في أيدي خفر السواحل -الذي تم تصويره وهو يسيء معاملة المهاجرين ويقف متهماً بالعمل مع مهربي البشر.

