أبوزيد: تصريحات الجمالي تنم عن عـداءٍ للربيع العربي

اعتبر المحلل السياسي علي أبوزيد ،الأحد، أن تصريحات مبعوث الأمين العام للجامعة العربية صلاح الدين الجمالي آتية في سياق الدور السلبي والمتراجع لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الجامعة متأثرة بالوضع العربي المأزوم والمنقسم، حسب وصفه.

وأضاف أبوزيد ،في تصريح للرائد ،أن تصريحات الجمالي تدل على انحيازه للمحور العربي المعادي لثورات الربيع العربي، موضحا ان تصريحاته تعد مصادرة لإرادة الشعب الليبي لقوله: إن الدستور لا يلبي تطلعات الليبيين.

ورأى أبوزيد أن الدستور بصياغته الحالية يستبعد كثيراً من حلفاء المحور العربي” الذي صار للأسف الجمالي ممثلاً له ، وليس ممثلاً للجامعة العربية” حسب تعبيره.

يشار الى أن مبعوث الأمين العام للجامعة العربية صلاح الدين الجمالي صرح للإعلام بأن الليبيبن بحاجة لدستور جديد، ويرفضون الدستور الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية