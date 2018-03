المتوسط:

احتفلت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الليبية بالذكرى الــ 32 لـ (شهداء خليج سرت) والتي سقط فيها 58 شهيداً عام 1986 من أفراد القوات البحرية وهم طاقم الزورق (وميض)، والخافرة (عين زقوط).

وقالت القوات البحرية، ” إننا اليوم نقف ها هنا موقفاً مهيباً جليلا، ونحن في حضرة الشهداء وفي يوم الشهيد أعلى مراتب البدل والعطاء، نستذكر رفاقاً لنا عانقت أرواحُهُم مجدَ الوطنِ ليرتقوا بعطائهم إلى مراتب الشهداء والخالدين، ويسطروا بدمائهم ملحمة العز والفخار ما كانت لتكتبَ لولا إقدامهم وتضحياتهم في سبيل أن يبقى خليجُ سرت خليجاً ليبياً ومياهُهُ مياهاً داخلية ليبية، بحكم التاريخ وخصوصيةِ جغرافية للأمن القومي الليبي، وفعلهم البطولي وتضحياتهم عَمَّدَتْ ذلك الحق بالدماء الطاهرة الزكية، واقتحموا الموتَ رجالاً وأبطالاً مقبلين غير مدبرين”.

وأضافت القوات البحرية،” نعاهدكم نحن منتسبي القوات البحرية بأننا على العهد باقون، وعلى دربكم سائرون، وسيظل عطاؤكم نبراساً لنا به نهتدي، ودرساً به نقتدي”.

يذكر أن حادثة خليج سرت شهدت تصدي القوات المسلحة الليبية للهجمات الأمريكية على ليبيا.

The post القوات البحرية تحتفل بالذكرى الــ 32 لشهداء “خليج سرت “ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية