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هل بدأت محاولة سلامة الأخيرة؟

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى مدينة القبة صباح الأحد، للقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

ولم تكشف البعثة بعد عن أسباب الزيارة أو الملفات التي سيناقشها كل من عقيلة وسلامة خلال هذا اللقاء، مكتفية بالإعلان عن الزيارة.

وكان سلامة قد كشف في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، الخميس، أنه سيبدأ في محاولة جديدة وصفها بأنها ربما قد تكون “الأخيرة” للوصول إلى تعديلات سياسية بهدف حل الأزمة الليبية.

ويعد لقاء سلامة ورئيس مجلس النواب أول الاجتماعات التي يجريها المبعوث الأممي بعد  المحاولة التي أشار إليها خلال إحاطته الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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