برلماني يقلل من أهمية تمديد العقوبات الأوروبية على صالح

قلل عضو مجلس النواب فرج الشلوي من أهمية تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبين الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن صالح لا يمتلك ارصد في الخارج ما يعني أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر عليه في شئ.

ومدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين ليبين وهم ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، ورئيس المؤتمر المنتهى ولايته “نوري أبو سهمين”، ورئيس حكومة ما يسمي بالإنقاذ “خليفة الغويل”،وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

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