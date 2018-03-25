الصيد تدعو الليبيين لدعم حراك "الاستفتاء أولاً"

وجهت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا الصيد، دعوة إلى جميع أبناء الشعب الليبي، طالبتهم خلالها بالنزول إلى ميدان الشهداء يوم الجمعة المقبلة 30 مارس، لدعم حراك الاستفتاء أولا.

وجددت الصيد، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، تأكيدها على ضرورة الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وإكمال المسار التأسيسي لدولة ليبيا الجديدة، بما يسهم في حل الأزمة الليبية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية