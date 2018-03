المتوسط:

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، قرارًا بتكليف العميد ميلود جواد العبيدي بمهام وكيل وزارة الداخلية.

ويذكر أن العميد ميلود جواد كان يشغل منصب مدير أمن طبرق وتم تكريمه أكثر من مرة تقديرا وعرفانا لما قدمه من دعم ومساندة لرابطة أسر الشهداء ومكتب رعاية اسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

