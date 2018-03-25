تفاصيل لقاء المجبري مع وفد مركز الحوار الإنساني بجنيف

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري، مع وفدا من مركز الحوار الإنساني بجنيف، لبحث مخرجات أخر اجتماع عقد في جنيف، والاجتماعات التي تمت بتونس بحضور المجبري، وما تم تحقيقه لتشجيع وخلق الحوار بناء بين الأطراف الليبية.

وكشف مدير مكتب شمال أفريقيا التابع مركز الحوار الإنساني بجنيف، روماني قرانجا،- خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس يوم الخميس الماضي- أن المركز يقوم خلال تلك الفترة، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعداد للمؤتمر الوطني الجامع المقترح من قبل المبعوث الأممي “غسان سلامة” كمرحلة من مراحل المبادرة التي أطلقها لحل الأزمة الليبية.

من جهته أعرب المجبري، عن ترحيبه وتقديره للجهود التي يبذلها مركز الحوار الإنساني والرسالة الإنسانية التي يضطلع بها المركز.

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