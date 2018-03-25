سفيرة الاتحاد الأوروبي تشيد بمشروع تك 2020 لدعم رواد الأعمال ببنغازي

أشادت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدي ليبيا، بتينا موشايدت، بافتتاح مشروع تيك 2020، من قبل مؤسسة تطوير للأبحاث، وهي مبادرة من شباب بنغازي لإنعاش الاقتصاد وريادة الاعمال في المدينة.

وعبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن رغبتها في الوجود في بنغازي إلا أنها قالت إنها في المستقبل القريب ستزور بنغازي، وأكدت أن انطلاق مشروع تك 2020 هو فرصة للمبدعين والمبتكرين.

وأشارت إلى أن تجربة الاتحاد الأوربي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا، لأن الطاقة من هذه الشركات مهمة بالنسبة لاقتصاد أي دولة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يرغب في مشاركة هذه التجربة مع ليبيا.

وقالت موشايد إن مسؤولية جيل الشباب الجديد كبيرة جدا لتطوير القطاع الخاص وتغيير النظام القديم وإنشاء نظام مستقبلي جديد، من خلال إعداد القوانين وإحلال الأمن من أجل تسهيل العمل.

وأضافت موشايد أن الشباب لديهم طاقة ممتازة ومشروعات وأفكار، مبينة أنه في المستقبل سيجري الاستفادة من مشروع تك 2020 من خلال نقل الخبرات إلى المدن الأخرى في ليبيا.

وأوضحت موشايد أنه يجب على الشباب أن يتبادلوا الأفكار مع القانونيين لإرساء إطار قانوني للعمل وتطوير النصوص القانونية.

وقالت إنها كسفير للاتحاد الأوروبي تتمنى أن يحصل تبادل مع أصحاب المشاريع الأخرى، مشيرة إلى أن جميع سفراء الدول العاملة في ليبيا يرغبون في تطوير القطاع الخاص في ليبيا لدعم الاقتصاد المحلي.

الجدير بالذكر أن مشروع تك 20202 هو مشروع ممول من قبل الاتحاد الاوروبي، ومنفذ من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وأعلن عن انطلاقه في مدينة بنغازي يوم أمس السبت ويهدف المشروع إلى دعم رواد الأعمال.

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