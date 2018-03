«كاجمان» يبحث مع «مدير سبها الطبي» الأوضاع الصحية في الجنوب

المتوسط:

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،عبد السلام كاجمان، الأوضاع الصحية في المنطقة الجنوبية، والاحتياجات الطبية العاجلة للمنطقة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء، مع رئيس اللجنة الصحية في المنطقة الجنوبية مدير مركز سبها الطبي، الدكتور “عبد الرحمن عريش”، ونائب رئيس اللجنة مدير مستشفى أوباري العام الدكتور “منصور الجندي، حيث تطرق اللقاء، إلى توفير الاحتياجات الطبية العاجلة للجرحي الذين سقطوا جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة سبها مؤخرا.

وأشار الدكتور عريش، إلى قرب افتتاح الصيدليات المركزية في مدينة سبها، وإلى افتتاحها في مختلف بلديات الجنوب في المدة القريبة المقبلة.

وأكد الدكتور “الجندي”، العمل على توفير أمصال لدغة العقرب، مشيرا إلى وصول هذه الأمصال تباعا إلى المنطقة الجنوبية والمقدر أن يصل عددها إلى ألف حقنة، مع زيادة الأدوية الخاصة والنفسية، وحقن التخدير.

واستعرض اللقاء، توفير المخصصات المالية للأطباء الذين تم نقلهم للعمل إلى مستشفى مرزق العام، من مركز سبها الطبي. كما تم الحديث أهم العراقيل والصعوبات التي تواجهها اللجنة، والعمل على تذليلها بأسرع وقت ممكن.

