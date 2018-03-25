7 سفارات تعود إلى طرابلس

أُقيم بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، الأحد، مراسم اعتماد سفراء 7 دول لدى ليبيا، من قبل رئيس المجلس فائز السراج، وبحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

واستلم السراج أوراق اعتماد كل من: تشوي سونغ سو سفيرةً لكوريا الجنوبية، وستين ارنه روسنسو سفيراً لمملكنة النرويج، وهيلاري شايلدز سفيرةً لكندا، وساجد اقبال سفيراً لباكستان، وشيخ صالح هابمانا سفيراً لجمهورية رواندا، بالإضافة إلى شيخ سكندر سفيراً لبنغلاديش، والمونسيور دي اريكو سفيراً للفاتيكان.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن ترحيبه بعودة سفارات هذه الدول إلى ليبيا، وتطلعه للتعاون المشترك معها لتحريك عجلة الاقتصاد الليبي، كما أثنى على رسالة السلام والتسامح التي يدعو لها الفاتيكان.

ومن جانبهم، أكد سفراء الدول خلال مراسم الاعتماد، وقوف بلدانهم إلى جانب حكومة الوفاق ودعمهم لها لتحقيق الاستقرار داخل ليبيا.

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