المتوسط:

قال الكاتب والباحث الليبي الدكتور، جبريل العبيدي، إنَّ التنافس على أفريقيا والسيطرة عليها هيَّ الدافع الأول وراء انقلاب موقف الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، تجاه الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأضاف «العبيدي»، خلال مقالةٍ له نشرتها إحدى الصحف، أنَّ انقلاب «ساركوزي» على «القذافي» لا يمكن تفسيره بسذاجة على أنه مناصرة «للثوار» الليبيين والديمقراطية المفقودة في ليبيا، لأنها ببساطة كانت ولا تزال مفقودة.

وأشار «العبيدي»، إلى أنّه لا يمكن قراءة تبدُّل موقف ساركوزي الصديق السابق للقذافي، إلى مناصرة معارضيه من خلال الزعم بشعور ساركوزي بالحاجة الماسة إلى حماية المدنيين من تقدم قوات القذافي لقمع «الثوار» في مدينة بنغازي، فالواقع والحقيقة ومنطق السياسة لا يُمكن أن يقبل هذا التفسير الساذج.

The post «العبيدي» يكشف الدافع الأول وراء انقلاب موقف ساركوزي تجاه القذافي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية