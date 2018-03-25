عبد النبي : 80% من النواب موافقون على البيان المرحب بالعمل مع أعضاء الدولة

قال عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، إن 80% من أعضاء مجلس النواب موافقون على البيان المرحب بالعمل مع أعضاء من مجلس الدولة، للمضي قدما في حل الأزمة الليبية، مشيرا في تصريح أمس لقناة ليبيا عبر برنامج غرفة الأخبار، إلى أن رئاسة مجلس النواب أيضا مع هذه المبادرة، ولطالما نادوا برئيس ونائبين.
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قناة ليبيا
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