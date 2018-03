المتوسط

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأحد عميد بلدية غريان، يوسف بديري، رفقة عناصر الشرطة الذين تم اختطافهم خلال الهجوم الذي استهدف موكب السويحلي والوفد المرافق له أثناء توجهه من مدينة غريان إلى يفرن.

من جانبه ثمّن عميد بلدية غريان، زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق له للمدينة، مؤكدًا على أن الزيارة تركت أثرًا إيجابيًا لدى أهالي غريان الذين شعروا باهتمام مؤسسات الدولة العليا بالمواطنين والمشاكل التي تواجههم.

وقال «بديري» خلال اللقاء إنه يتابع مستجدات حادث استهداف موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة بالتعاون مع مديرية أمن غريان والجهات الأخرى المعنية.

كما أوضح عناصر الشرطة التابعين لمديرية أمن غريان، الظروف التي صاحبت اختطافهم أثناء أداء واجبهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها من قبل العصابة المسلحة التي قامت بعملية استهداف الموكب.

من جانبه تعهد عبد الرحمن السويحلي، بمخاطبة وزارة الداخلية والجهات المعنية للعمل على ترقية عناصر الشرطة الذين أصروا على القيام بواجبهم وكاد أن يُكلفهم ذلك حياتهم، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته بخصوص متابعة حالتهم الصحية والعمل على إيفادهم للعلاج في الخارج إذا تطلب الأمر ذلك نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها جراء ضربهم وتعذيبهم من قبل العصابة المسلحة المُنفذة لمحاولة الاغتيال.

The post «السويحلي» يستقبل عناصر الشرطة المختطفين خلال محاولة اغتياله appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية