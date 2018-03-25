زيارة رسمية لمقر الإدارة الانتخابية في مدينة بنغازي

اطلع أمس، عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الحكومة المؤقتة، على مقر الإدارة الانتخابية بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، جاء ذلك خلال جولة ميدانية برفقة عميد البلدية، ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي .

وتم خلال الجولة، الوقوف على سير أعمال الصيانة القائمة بالمقر، ومتابعة الجهود المبذولة بدعم من الحكومة المؤقتة، والتي تمت خلالها إعادة بناء وإعمار مقر الإدارة الانتخابية في بنغازي، التابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد تعرضه للتدمير والتخريب والنهب .

وفي سياق متصل أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم، أن عدد المسجلين بالخارج منذ الثاني عشر وحتى الخامس والعشرين من مارس الجاري، بلغ 96 ناخبا .

وقالت المفوضية إن هذا العدد تم وفق الآلية الجديدة التي أقرتها، والمتمثلة في تقديم نماذج التسجيل للناخب، عن طريق السفارات الليبية في الخارج، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المسجلين في الخارج عن طريق منظومة التسجيل حتى لحظة إقفالها في الثاني عشر من مارس، بلغ ستة آلاف ومئتين وسبعة وستين ناخبا وناخبة .

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