السويحلي يكافئ عناصر من شرطة غريان

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، اليوم الأحد، عميد بلدية غريان يوسف بديري، رفقة عناصر الشرطة الذين تم اختطافهم خلال الهجوم الذي استهدف موكب السويحلي والوفد المرافق له أثناء توجهه من مدينة غريان إلى يفرن.

وأكد بديري، خلال اللقاء بأنه يتابع مستجدات جريمة استهداف موكب السويحلي، بالتعاون مع مديرية أمن غريان والجهات الأخرى المعنية، كما أحاط عناصر الشرطة التابعين لمديرية أمن غريان، السويحلي بالظروف التي صاحبت اختطافهم أثناء أداء واجبهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها من قبل العصابة المسلحة التي قامت بعملية استهداف الموكب.

من جانبه تعهد السويحلي، بمخاطبة وزارة الداخلية والجهات المعنية للعمل على ترقية عناصر الشرطة الذين أصروا على القيام بواجبهم وكاد أن يُكلفهم ذلك حياتهم، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته بخصوص متابعة حالتهم الصحية والعمل على إيفادهم للعلاج في الخارج إذا تطلب الأمر ذلك نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها جراء ضربهم وتعذيبهم من قبل العصابة المسلحة المُنفذة للهجوم الغادر.

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