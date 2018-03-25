سلامة يبحث مع رئيس مجلس النواب الإسراع في اصلاح الهيئة التنفيذية

عين ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بمقر اقامته بمدينة القبة بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

و بحث اللقاء آخر مستجدات الشأن الليبي وقال المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي إنه بحث مع رئيس المجلس كل ما يهم الشأن الليبي في الوقت الحالي ومنها ضرورة الإسراع بأصلاح الهيئة التنفيذية في ليبيا.

كما تم بحث الإسراع في إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي حيث ذكر المبعوث الأممي أنه وجد تفهم عميق لدى رئيس مجلس النواب لموقف المجتمع الدولي الداعي للإنتقال الى مرحلة استقرار طبيعة ومؤسسات ثابتة قائمة على دستور مقبول من مختلف الأطراف الليبية.

يُشار إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة وصل الأحد إلى مطار الابرق الدولي ثم انتقل لمقابلة رئيس مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا