اجتماع في اجدابيا لبحث تفعيل الأمن بالمدينة

عقد بمقر مديرية أمن اجدابيا، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة أمر غرفة عمليات اجدابيا وضواحيها فوزي المنصوري، ضم عدد من المسؤولين العسكريين بالمدينة، لبحث أخر التطورات الأمنية بالمنطقة وكيفية حلحلة المشاكل التي تواجه رجال الأمن بالمدينة.

وكشف المنصوري، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أنه تم خلال الاجتماع بحث كيفية منع حدوث الخروقات الأمنية ،وكيفية التعامل في حال حدوثها، وتشديد القبضة الأمنية ومتابعة الأوامر الصادرة من المستوي الأعلى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخريبي أو زعزعة استقرار المواطن وسلامته.

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