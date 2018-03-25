اللجنة الأهلية لصيانة مدرسة الأمل : الصيانة تمت بمجهودات تطوعية

كشفت اللجنة الأهلية لصيانة مدرسة الأمل بحي فاطمة الزهراء بدرنه بأن التكلفة الإجمالية لصيانة المدرسة التي تعرضت للدمار من قبل تنظيم داعش بلغت (107.800) مائه وسبعة آلاف وثمانمائة دينار .

وبينت اللجنة أن أعمال الصيانة شملت تركيب الزجاج لكامل المدرسة والسباكة والكهرباء والطلاء وبعض الأبواب والشبابيك والحدادة وترميم في المباني ولياسة ورش الواجهة الخارجية وأعمال التنظيف حيث أن الأيدي العاملة أغلبها تطوعية من أهالي الحي السكني .

وأكدت اللجنة أن كل اعمال الصيانة تمت بمجهودات أهلية تطوعية ، وقالت انها في انتظار الصيانة التي وعدت بها وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة والتي طال تأخرها ونوهت اللجنة الى أن مدرسة الأمل فتحت أبوابها أمام تلاميذها ومعلميها مع بداية هذا العام لتعود في أول يوم دراسي بعد غياب 3 سنوات ، مشيرة الى انه بفضل الخيرون الذين لم ينتظروا الحكومة وتنادوا كلا حسب استطاعته فمنهم من تبرع بالمال ومنهم من تطوع للطلاء والصيانة بما يستطيع حتى يحرموا أطفالهم من العودة الى مدرستهم رغم الدمار الذي حل بها .

يذكر أن مدرسة الأمل كانت هي الصف الأمامي في مواجهة تنظيم داعش الذي كان متمركزا في حي الـ400 المطل على الساحل الشرقي وكانت حصنا منيعا لشباب درنة وهي السد المنيع لمنع تقدمهم نحو المدنين في درنة .

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