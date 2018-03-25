سلامة: لم أدعُ لجولة حوار ثالثة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن زيارته اليوم الأحد، إلى القبة تأتي في إطار المحاولة الأخيرة لتعديل الاتفاق السياسي، نافيا أن يكون دعا إلى جولة ثالثة وأخيرة لتعديل الاتفاق.

وأضاف سلامة في تصريحات، إن هذه المحاولة تأتي “لأنه كلما اقتربنا من موعد الاستفتاء على الدستور أو من موعد الانتخابات كلما أصبح تعديل السلطة التنفيذية أمر غير مركزي، لأن المرحلة التي ستكون عليها تلك السلطة أقصر، لذلك لا يجب أن يبقى هذا الموضوع مفتوحا إلى مالا نهاية ولذلك قلت سأقوم بمحاولة أخيرة في هذا الصدد. ولم أقل أنها جولة مباحثات جديدة”.

وأكد سلامة إن البعثة الأممية “تسير وفق خطة العمل وتقوم بالتحضير لكل عنصر من الخطة بالتوازي، لذلك قمنا بعملية التسجيل للانتخابات وبمحاولة بحث المشاكل المحيطة بإيجاد قانون استفتاء على الدستور لأنه يجب أن يكون للبلاد دستور، وقمنا بمناقشة الأوضاع على الأرض لإشراك أكبر قدر من الليبيين في تحقيق هذه الأهداف”.

ولفت سلامة إلى وجود إجماع دولي على الفائدة القصوى من تغيير الهيئة التنفيذية وخصوصا من ناحية ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، مبينا أنه من خلال هذا الإجماع يقوم بمحاولة جديدة وعلى الأرجح الأخيرة لتوحيد المؤسسات وإيجاد هيئة تنفيذية جديدة.

وقال المبعوث الأممي أنه وفي حال تنجح المحاولة فسيتجه التفكير في الدستور والانتخابات، بالإضافة إلى المؤتمر الذي بدأ على مستوى القاعدة والبلديات والشباب ولقاءات بين أطراف لم تلتقي، مشيرا إلى وجود عمل تحضيري للإعداد للانتخابات والمؤتمر الجامع والتوافق على دستور.

وكشف غسان سلامة أن البعثة الأممية ستعود قريبا إلى بنغازي، آملا من الليبيون أن يحرصوا على مسألة الوقت وأن لا يزيدون من العراقيل التي يضعونها أمام عمل البعثة.

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