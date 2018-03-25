المترجم الخاص للقذافي يكشف لـ"بوابة إفريقيا" أسرار تنشر لأول مرة

أكد مفتاح عبد الله الميسوري المترجم الخاص للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في حوار حصري وخاص ل ” بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد، أنه كان شاهدا على تلقي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أموالا من القذافي لتمويل حملته الإنتخابية.

وأوضح مفتاح عبد الله الميسوري في تصريحت يكشف عنها لأول مرة أن ساركوزي زار طرابلس في عام 2005، وكان وقتها يتقلد منصب وزير الداخلية الفرنسية، مضيفا أن تلك الزيارة مثلت أول لقاء بين ساركوزي وبين القذافي.

وأشار الميسوري إلى أن اللقاء بين ساركوزي والقذافي دام حوالي 45 دقيقة وتم بباب العزيزية.

وتابع الميسوري بأن اللقاء المذكور حضره، إلى جانب القذافي وساركوزي، وزير الداخلية الليبي ومدير مكتب العقيد وسكرتير الشؤون الخارجية انذاك البشير صالح، بالإضافة إلى محدثنا.

ولفت إلى أن أهم ما جاء في ذلك اللقاء هو أن ساركوزي أعلم العقيد ومن معه بنيته الترشح للإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر تنظيمها في عام 2007 وقتها.

وكان رد القذافي على ما قاله ساركوزي بخصوص نيته الترشح للإنتخابات الرئاسية ديبلوماسيا، مع إبداء ترحيبه بالأمر، والكلام لمحدثنا، كما أن القذافي قال لساركوزي إنه مستعد لمد يد العون له ومساعدته في حملته الإنتخابية.

كما شجع القذافي ساركوزي على الترشح لرئاسة فرنسا بقوله: “أشجعك على ترشيح نفسك في الإنتخابات”.

وأضاف الميسوري، الذي التقته “بوابة إفريقيا الإخبارية” بمقر المؤتمر الوطني الليبي العام الجامع في العاصمة التونسية، أنه بعد انتهاء اللقاء بين العقيد والرئيس الفرنسي الأسبق تواصلت الإتصالات الهاتفية بينهما، مشيرا في الأثناء إلى أن لقاءات أخرى تلت لقاء طرابلس 2005، وجمعت مسؤولين ليبيين برجالات ثقاة تابعين لساركوزي، من بينهم رئيس حملته الإنتخابية بريس أتوفاي، واللبناني زياد تقي الدين، إلى جانب شخص اخر، في حين حضر عن الجانب الليبي عبد الله السنوسي والبشير صالح وموسى كوسا.

وأفضت هذه الإجتماعات إلى توقيع وثيقة من طرف موسى كوسا، وتم ذلك في شهر نوفمبر 2005.

أما أهم ما تنص عليه الوثيقة المذكورة، وفق كلام محدثنا، فهو الاتي: “اتفق الطرفان الليبي والفرنسي على المساهمة في تمويل حملة المترشح نيكولا ساركوزي بمبلغ مالي قدره 50 مليون يورو”.

الوثيقة انفة الذكر أحالها موسى كوسا بعد أن قام بتوقيعها على البشير صالح حتى يعرضها هذا الأخير على أنظار القذافي.

وعند عرض الوثيقة على القذافي وافق هذا الأخير على المساهمة في تمويل الحملة الإنتخابية لساركوزي، إلا أنه قام بتخفيض المبلغ المحدد إلى 20 مليون دولار، وهذا المبلغ تم تسليمه للحملة الإنتخابية لساركوزي في عام 2006.

بعد فوز ساركوزي برئاسة فرنسا في عام 2007، والكلام دوما للمترجم الرسمي الخاص للقذافي، أدى ساركوزي زيارة رسمية إلى ليبيا، ولكن هذه المرة كرئيس دولة، وفي لقاء جمعه بالعقيد أكد ساركوزي أن فرنسا فتحت كل أبواب التعاون مع ليبيا في جميع المجالات، من ذلك أنه بإمكانها تزويد ليبيا بكل أنواع الأسلحة، حتى وإن كان هذا السلاح مفاعلا نوويا، أو صواريخ ” ميلان” وطائرات رفال”، وغيرها.

وانتهت الزيارة بدعوة ساركوزي القذافي لزيارة فرنسا، وهو ما تم فعلا لاحقا.

خلال الزيارة الرسمية التي أداها معمر القذافي إلى فرنسا تم توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين تبلغ قيمتها 50 مليار يورو، وهي قيمة العجز الذي تعاني منه المالية الفرنسة العمومية وقتها.

ما حدث بعد ذلك هو تلكأ الجانب الليبي ومماطلته في تنفيذ تلك العقود، وهو ما لم يقبله ساركوزي وتحول بموجبه إلى عدو للعقيد ولنظامه.

وأكد الميسوري أن مماطلة الجانب الليبي في تنفيذ عقود التعاون التي تم توقيعها مع فرنسا هي السبب الرئيسي في انقلاب ساركوزي على القذافي وانخراطه المحموم في الحرب على نظامه وعلى ليبيا.

وفي سياق متصل، كشف الميسوري أن من بين أهم الأسباب الرئيسية الأخرى التي شنت من أجلها الحرب على نظام القذافي وعلى ليبيا هي إعتزام ليبيا وقتئذ إصدار الدينار الذهبي وإطلاق القمر الإصطناعي الإفريقي، إلى جانب انخراطها في الجيش الإفريقي.

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