رئيس مجلس النواب يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الشأن الليبي

طبرق 25 مارس 2018 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المبعوث الأممي غسان سلامة بمقر إقامته بمدينة القبة حيث بحث اللقاء آخر مستجدات الشأن الليبي.

وقال المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقب لقائه فخامة رئيس مجلس النواب إنه بحث مع فخامة الرئيس كل ما يهم الشأن الليبي في الوقت الحالي ومنها ضرورة الإسراع بأصلح الهيئة التنفيذية في ليبيا كما تم بحث الإسراع في اجري انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي.

وذكر المبعوث الأممي غسان سلامة أنه وجد تفهم عميق لدي فخامته لموقف المجتمع الدولي الداعي للانتقال إلى مرحلة استقرار طبيعة ومؤسسات ثابتة قائمة على دستور مقبول من مختلف الأطراف الليبية.

الجذير بالذكر أن المبعوث الأممي غسان سلامة قد وصل مطار الأبرق الدولي صباح اليوم.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية قدم المبعوث الأممي إحاطة لمجلس الأمن تناول فيها الأوضاع الراهنة في ليبيا. (وال – طبرق) ع م

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