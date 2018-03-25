ضبط مروّج ومطلوب خطير في بنغازي

تمكن أعضاء قسم النجدة في مدينة بنغازي، من القبض على مروج للحبوب المخدرة في منطقة الوحيشي، ومطلوب على ذمه قضايا بمركز شرطة العروبة وجهاز مكافحة المخدرات.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة بنغازي اسماعيل الرملي لقناة “218 نيوز”، إنه وبعد ورود العديد من الشكاوي والبلاغات، تمت إحالة أمر ضبط وأحضار من النيابة العامة لمروج مخدرات في منطقة الوحيشي، وتوجهت دوريات وحدة التحري والقبض إلى المكان للجمع المعلومات.

وأوضح الرملي، أن تم أعداد كمين للمطلوب وتم القبض عليه وبحوزته مايقارب عن 270 قرصا من حبوب الهلوسة نوع “ترامادول”، وبعد انتهاء التحقيقات الاولية معه تم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي حادثة أخرى، تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم النجدة بنغازي، من القبض على مطلوب للعدالة بعدة قضايا بعد مواجهات مسلحة ومقاومة عنيفة بمنطقة الوحيشي في المدينة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة في بنغازي لقناة “218 نيوز”، إن المقبوض عليه صدر بحقه أوامر ضبط وإحضار، وهو مطلوب على ذمة قضايا في عدد من مراكز الشرطة، ومتهم بعدة قضايا أبرزها الشروع في القتل، وكان يقوم بالرماية المباشرة على كل من يأتي للقبض عليه.

وأوضح الرملي، أنه وبعد ورود بلاغ ضده، أصدر رئيس قسم النجدة بنغازي المقدم جمال العمامي، تعلميات لوحدة التحري والقبض للضبطة وإحضاره، فتوجهت الدوريات إلى المكان وتعرضت للرماية والمقاومة العنيفة، لكن تم القبض عليه والانتقال به للقسم، لافتا إلى أنه سيتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرا إلى أن كافة أعضاء الدوريات بخير بالرغم من استهدفهم بقنبلة يدوية نوع (رمانه) وتعرضهم للرماية.

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