السراج يتسلم أوراق اعتماد سفراء 7 دول ويدعوهم إلى المساهمة في مرحلة بناء ليبيا

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج صباح الأحد سبعة سفراء جدد لدى ليبيا، بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

ودعا السراج السفراء إلى العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وبلدانهم، وأن تساهم دولهم في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية، حيث يتطلع الليبيون إلى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ابتداءً من هذا العام.

وأجريت بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس مراسم اعتماد سفراء كل من جمهورية رواندا السفير شيخ صالح هابمانا، ومملكة النرويج السفير ستين ارنه روسنسو والفاتيكان السفير المونسيور دي اريكو، وجمهورية بنغلاديش السفير شيخ سكندر، وكندا السفيرة هيلاري شايلدز، وكوريا الجنوبية السفير تشوي سونغ سو، وباكستان السفير ساجد اقبال..

ونقل السفراء المعتمدون لرئيس المجلس الرئاسي تحيات قادة دولهم، وعبروا خلال الاحتفالية عن شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدين دعم بلادهم لحكومة الوفاق الوطني ولجهودها للخروج بليبيا من الأزمة الراهنة، كما أكدوا حرص دولهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشار السفراء المعتمدون في كلماتهم إلى تطلع بلدانهم لتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة ليبيا، ودعم الشعب الليبي الصديق متمنين التوفيق والنجاح للحكومة في مهامها وللشعب الليبي التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب فائز السراج عن سعادته لاستلام أوراق اعتماد سفراء هذه الدول وسفير الفاتيكان مثمناً موقف بلدانهم الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني، مشيداً برسالة الفاتيكان الداعية للسلام والتسامح ونهج الحوار.

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