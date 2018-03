المتوسط:

نظم مجلس شباب زليتن، اليوم الأحد، الملتقى الأول لشباب المنطقة الوسطى تحت شعار « الشباب هم صناع الحياة»، بالتعاون مع المنظمة الليبية للتنمية المستدامة، وذلك بقاعة ديوان بلدية زليتن.

شارك في الملتقى، وفود شبابية من مدن زليتن، وطرابلس، مصراتة، سرت، الجفرة، بني وليد، قصر خيار، مسلاته، الزاوية، الجميل، درج، وبحضور مدير إدارة التدريب بالهيئة العامة للثقافة، عمر بن رجب، الذي ألقى كلمة أكد فيها حرص الهيئة على حضور مثل هذه الملتقيات التي تؤكد وترسيخ دور الشباب في هذه المرحلة، واهتمامها بفئة الشباب للدفع بعجلة التقدم في ليبيا .

وناقش الملتقى عدد من القضايا التي تهم الشباب في المنطقة الوسطى وكل ليبيا، حيث خرج المجتمعون بعدد من التوصيات أهمها: التأكيد على دور الشباب في السلم الاجتماعي و المصالحة، وضرورة استمرار هذه الملتقيات وورش العمل لنشر ثقافة السلم الاجتماعي والتعايش السلمي، وريادة الأعمال، وضرورة المصارحة وفتح قنوات الحوار بخصوص ملفات المصالحة ومحاولة إزالة أجواء الاحتقان والتوتر.

The post «شباب زليتن» ينظم ملتقى «الشباب هم صناع الحياة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية