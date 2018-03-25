عبد السلام كاجمان يبحث الأوضاع الصحية في المنطقة الجنوبية مع رئيس اللجنة المختصة

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبد السلام كاجمان”، الأوضاع الصحية في المنطقة الجنوبية، والاحتياجات الطبية العاجلة للمنطقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خلال اجتماع عقد الأحد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، مع رئيس اللجنة الصحية في المنطقة الجنوبية مدير مركز سبها الطبي، “عبد الرحمن عريش”، ونائب رئيس اللجنة مدير مستشفى أوباري العام “منصور الجندي”، حيث تطرق اللقاء، إلى توفير الاحتياجات الطبية العاجلة للجرحي الذين سقطوا جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة سبها مؤخر.

وأشار “عريش”، إلى قرب افتتاح الصيدليات المركزية في مدينة سبها، وإلى افتتاحها في مختلف بلديات الجنوب في المدة القريبة المقبلة.

بدوره أكد “الجندي”، العمل على توفير أمصال لدغة العقرب، مشيرا إلى وصول هذه الأمصال تباعا إلى المنطقة الجنوبية والمقدر أن يصل عددها إلى ألف حقنة، مع زيادة الأدوية الخاصة والنفسية، وحقن التخدير.

واستعرض الاجتماع، توفير المخصصات المالية للأطباء الذين تم نقلهم للعمل إلى مستشفى مرزق العام، من مركز سبها الطبي. كما تم الحديث أهم العراقيل والصعوبات التي تواجهها اللجنة، والعمل على تذليلها بأسرع وقت ممكن.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان”، وكلفت اللجنة بالتواصل مع أطراف النزاع في مدينة سبها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة بين طرفي الأزمة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد أجرى اجتماعا السبت مع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين ووزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي ومعاون آمر الحرس الرئاسي محمد لاكري الأعضاء باللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع الجنوب، واستمع السراج لتقرير اللجنة وتقييم أعضائها للوضع في المنطقة الجنوبية إثر الزيارة الميدانية التي قاموا بها منذ يومين، كما ناقش ما طرحه أعضاء اللجنة من حلول للمشاكل ومعالجات للأزمة التي مرت بها المنطقة.

وبحسب المكتب الإعلامي للسراج عبر رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره لما بذله أعضاء اللجنة من جهد، وتشخيصهم للوضع على أرض الواقع، وطلب منهم وضع خطة عمل عاجلة قصيرة المدى، تضمن توفير الخدمات للمنطقة الجنوبية، واستمرار اللجنة في مهامها إلى أن يتم توفير كافة احتياجات الجنوب الاساسية.

وكان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية “محمد السلاك” قد أعلن في تصريح نقلته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إن لجنة الأزمة المعنية بمعالجة الوضع في الجنوب وصلت إلى مدينة سبها صباح الأربعاء.

وأوضح السلاك أن اللجنة تضم وزراء الحكم المحلى “بداد قنصو”، والعمل والتأهيل “المهدي الورضمي”، وشؤون النازحين والمهجرين “أبوبكر جلالة”، والشؤون الاجتماعية “فاضي الشافعي”، مبينا أن اللجنة تهدف للجلوس مع الأطراف المختلفة من أجل وقف إطلاق النار والتهدئة والعمل على فتح مسارات خدمية تسهم في تخفيف المعاناة على المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات.

وستعمل اللجنة بحسب تصريح السلاك على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد مستشفيات المدينة بالأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل عدد من الجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات طرابلس، إضافة إلى تشكيل فريق تفاوضي من الطرفين، ومناقشة القضايا العالقة علاوة على تفعيل مديريات الأمن بالمنطقة بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة التواصل مع أطراف النزاع بمنطقة الجنوب، للعمل على وقف إطلاق النار والتهدئة، بالإضافة إلى تشكيل فريق تفاوضي من الطرفين لتعزيز الاستقرار والتهدئة، ومناقشة القضايا العالقة بين الطرفين والعمل على إيجاد المعالجات بشأنها.

وأكدت المادة الثانية على تفعيل عمل مديريات الأمن بالجنوب بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات ذات الطابع الإنساني العاجل.

وحددت المادة الثالثة، مدة عمل اللجنة بشهر قابل للتمديد، وعلى أن تتولى إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها لعرضها على رئيس المجلس الرئاسي.

وتشهد مدينة سبها في جنوب غرب ليبيا اشتباكات مسلحة قبلية متقطعة منذ نهاية الشهر الماضي، وأدت هذه المواجهات إلى مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم مدنيون، واندلعت المواجهات على خلفية نزاعات بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في المنطقة.

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