لنقي: الرئاسي عاجز

قال عضو فريق الحوار عن المجلس الأعلى الدولة أحمد لنقي، في حديث لـ218، إن حكومةَ الوفاق أصابت الجميع بالإحباط وخيبة الأمل لعدم قدرتها على عدم تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وأضاف لنقي، في تعقيب على بيان الأعلى للدولة بشأن الدعوة للحوار، أن الرئاسي عاجز عن تقديم الخدمات الضرورية للمواطن ورفع المعاناة عنه، وهو ما يستدعي بالضرورة رجوعَ لجنتي التفاوض لجولة حاسمة لتعديل الاتفاق السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة واحدة في أقرب وقت ممكن تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والمصالحة بين أبناء الوطن الواحد.

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