ميناء طبرق يستقبل ناقلة الغاز كونكورد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة عيد حدوث لأخبار ليبيا 24 عن وصول ناقلة الغاز كونكورد إلى ميناء طبرق التجاري وعلى متنها 1000 طن متري من الغاز المسال بعد أن أفرغت جزء من حمولتها بمستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي .

وأضاف حدوث أنه وبهذه الحمولة وكذلك كميات الغاز المستلم من مصفاة طبرق يمكن للمستودع تعبئة حوالي 7000 أسطوانة يومياً.

وشدد على أن المستودع يغطي وبكل أريحية المنطقة إلى لبرق غرباً وإلى الجغبوب جنوباً وإلى أمساعد شرقاً بالإضافة إلى مدينة طبرق بواقع 25 سيارة يومياً حمولة كل منها 280 أسطوانة، وأن الغاز متوفر في كل المحطات ومراكز التوزيع حتى في الفترة المسائية ولا توجد أزمة غاز بهذه المنطقة .

وأثنى حدوث على عودة مستودع رأس المنقار للعمل ما خفف العبء الكبير على مستودع طبرق للغاز.

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