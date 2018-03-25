منظمة حقوقيون بلا قيود تقيم لقاء عمل حول الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر

بنغازي 25 مارس 2018 (وال) – عقدت منظمة حقوقيون بلا قيود لقاء عمل اليوم الأحد حول الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وفقا للقانون الدولي ومشروع القانون لليبي .

واستهدف اللقاء 25 مشارك ومشاركة من الجهات ذات العلاقة من جهاز الهجرة غير الشرعية وجهاز الجمارك وقسم المكافحة وكذلك الهلال الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية وبعض القانونيين ومسؤولي وزارة العدل .

وتمثلت أهمية اللقاء بتعريف مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وكيفية مكافحتها، وكذلك التعريف بالإطار الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات التي تصب في مكافحة الجريمة وكيفية منعها ومعاقبة من يتاجر بها وكذلك، تم التعريف بمسودة مشروع القانون الليبي المعروض على البرلمان الليبي وتوضيح إيجابياتها ووضع بعض الملاحظات .

وقالت رئيسة مجلس الإدارة وأحد المدربين باللقاء نسرين عامر إن ظاهرة الاتجار بالبشر تمثل أحد التحديات التي تواجه المجتمعات وتعد انتهاكا فاضحا لكرامة الإنسان.

وأضافت أن أهداف الورشة تتمثل في بناء قدرات العاملين بالأجهزة المعنية بإنفاذ القوانين ذات العلاقة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمفهوم الاتجار بالبشر والأطر القانونية الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر .

وعرجت رئيسة مجلس الإدارة إلى التعريف بمشروع القانون الليبي وتسليط الضوء علي مواده وصولا لإحاطته المتدربين بيه.

وبدروه، قال عقيد عبدالسلام أحمد القبايلي التابع لمصلحة الجمارك ورئيس قسم وحدة مكافحة تهريب المخدرات بمطار بنينا الدولي والذي أشار بفاعلية هذه الورشة حول الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبمشاركتهم بصفتهم مصلحة جمارك والتي لها دور مميز ومهم جدا بحكم تواجدنا في المنافذ البحرية والجوية.

وأضاف أنهم استفادوا كثيراً بطريقة استكشاف ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من قبل مدربين متخصصين بهذا المجال واطلعنا على المزيد من المعرفة وقدمنا اقتراحات وتوصيات من شأنها الإذلال والحد من هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها.

ومن جهته، قال عقيد سليمان محمد موسي مدير إدارة العلاقات بجهاز مكافحة للهجرة غير الشرعية المنطقة الشرقية، إنهم شاركوا غب اللقاء للتعريف بمفهومية حقوق الإنسان والتناقش بشأن ضحايا الاتجار بالبشر ومن هم بالتحديد وكيف يقع الاتجار بهم وكيف يقع تهريبهم.

وأضاف عقيد سليمان محمد موسي أن الهدف من اللقاء هو نشر مفهوم حقوق الإنسان والتثقيف بهذا الشأن، وكيفية التعامل مع المهاجرين بما يتماشى مع ديننا الحنيف وحقوقهم التي كفلها لهم الله سبحانه وتعالي وكفلها لهم القانون.

وأوضح موسي أن الإدارة تسعي بكافة الطرق لرفع من كفاءة كل العاملين في القطاعات المختصة والمعنية بالتعامل بشكل مباشر مع المهاجرين غير الشرعيين.

ومن جهته، أضاف مدير مكتب الإعلام والناطق الرسمي لدي جهاز الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي أمجد الورفلي توكرة أن اللقاء تطرقت لموضوع مهم وخطير جداً للاتجار بالبشر والهجرة بصفة عامة.

ورأي الورفلي أنه بمثل هذه اللقاءات مهمة ومن شأنها التوعية والإشارة لبعض الأشياء التي لاربما تكون غائبة عن العاملين في مراكز الإيواء .

ومن جهتها، قالت المتطوعة من الهلال الأحمر رندة الفاخري إن الهلال الأحمر قد درس سابقا موضوع الهجرة غير الشرعية وأقمنا عليها بحث.

وأشارت للخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر للمهاجرين غير الشرعيين من توفير مراكز إيواء لهم والمتابعة الصحية الشاملة إلى أن يتم الترحيل. (وال – بنغازي) ف و/ ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال