مديرية أمن طبرق تعلق على زيارة رئيس هيئة ثقافة حكومة الوفاق للمدينة

ليبيا – أكدت مديرية أمن طبرق على أن كافة الجهات العامة و مؤسسات المجتمع المدني و”رابطة الشهداء” لم تكن على علم بزيارة رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق والوفد المرافق له إلى المدينة.

وأشارت مديرية أمن طبرق في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى انها لم تشارك في هذه الزيارة وفق ما تروج له بعض القنوات “الموالية” على حد تعبيرها لحكومة الوفاق ومواقعها بشبكة الإنترنت.

مديرية أمن طبرق أوضحت أن زيارة رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة للمدينة يوم الجمعة الموافق 23 مارس 2018 كانت زيارة على الصعيد الشخصي لتعزية أسرة الأديب والكاتب الراحل سعيد خيرالله صالح حيث لم يستقبله سوى أبناء المرحوم و بعض أقاربه بمنزلهم.

وجاء في نص البيان :” أنه قد استغل شغل أحد أبناء الكاتب والأديب لمهام مدير قناة طبرق الوثائقية بالطلب منه إطلاعهم على مبنى ومعدات وتجهيزات تلك القناة لتستغل لاحقاً من قبل مواقعهم على شبكة المعلومات الدولية على أنه زيارة رسمة لبعض الجهات ببلدية طبرق”.

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