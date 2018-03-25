تدشين مشاريع استراتيجية في بنغازي

دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر الأحد، مشاريع استراتيجية للمواصلات والنقل في مدينة بنغازي.

ووضع الثني وعبدالقادر، حجر الأساس لطريق الفيض – سيدي خليفة بطول 11 كيلومترا، بتنفيذ جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة العامة للمواصلات والنقل، والذي سيربط بين منطقتي الرجمة وبنينا بالطريق الساحلي سيدي خليفة دون المرور على طريق المطار.

كما وضعا حجر الأساس لمشروع توسيع المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، ومشروع طريق محطة شمال بنغازي البخارية إلى اللثامة.

وقالت ‎الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، في بيان، إن هذه المشاريع تهدف لتخفيف الزحام وتسهيل حركة السير في مداخل المدينة الشرقية والجنوب شرقية.

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