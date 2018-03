نيويورك تايمز: قضية “ساركوزي” ستستمر لعدة أشهر لثلاثة اسباب …

ترجمة – المتوسط :

رجحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن قضية اتهام الرئيس الفرنسي الأسبق ” نيكولا ساركوزي” ستستمر لأشهر عدة. مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية ستقيد تحركات “ساركوزي” أثناء مباشرة التحقيق معه.

و أوضحت الصحيفة، في مقال لها يحمل عنوان ” نيكولا ساركوزي و التحقيق الليبي: الأسئلة الأساسية” رصدته و ترجمته ” المتوسط”،- أوضحت- أن السلطات الفرنسية تتعامل مع القضايا الجنائية المعقدة من قبل قضاة خاصين يتمتعون بسلطات تحقيقية واسعة يضعون المتهمين تحت التحقيق الرسمي عندما يعتقدون أن الأدلة تشير إلى ارتكاب مخالفات خطيرة وهذا يعني أن التحقيق سيستمر لعدة أشهر ، إن لم يكن لفترة أطول.

و أضافت الصحيفة بأن “ساركوزي” مُنع من مقابلة أشخاص عدة مهتمين بالقضية ، من بينهم اثنان من الحلفاء المقربين الذين تعرضوا أيضاً للتحقيق ، ومنعوا من السفر إلى عدد من البلدان ، بما فيها ليبيا.

ونقلت الصحيفة، قول محامي “ساركوزي”، الجمعة الماضية، بانه سيستأنف القيود، مشيرا بأنه ليس من الضرورة أن يحاكم “ساركوزي” عقب انتهاء و أنه بإمكان القضاة إسقاط التهم من عليه إذا كانوا لا يعتقدون أن الأدلة كافية للمضي قدما، وحتى إذا أمر القضاة بمحاكمة “ساركوزي” ، فلا يزال بإمكانه استئناف القرار.

و أرجعت الصحيفة ترجيحاتها إلى ثلاث أسباب رئيسيه ، الأولى أن ساركوزي يعد أول رئيس سابق في التاريخ الفرنسي الحديث يتهم بقضايا فساد، و الثانية أن قضيه اتهامه بتورطه في تمويل ليبي لحملته الانتخابية فتحت النار أمامه تجاه عدد من الملفات و القضايا الأخرى ذات الصلة بفساده حيث واجه “ساركوزي” اتهامات بعدم ملائمة مالية منذ تركه الرئاسة مما أعاق قدرته على العودة السياسية مرة أخرى ، على الرغم من شعبيته مع قاعدة حزبه ، فضلا عن اتهامه بمحاولة الحصول على معلومات سرية من قاضي المحكمة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فأن السبب الثالث يأتي في تأكيد “ساركوزي”، الجمعة الماضي، بأنه سيطالب بالطعن في تلك الإجراءات القانونية التي تحد من تحركاته وذلك عقب تنديده بتعرضه للتشهير خلال امتثاله للتحقيق معه أمام القضاء الفرنسي ، الأربعاء الماضي، الأمر الذي يعني أن القضية لاتزال بين ” القيل و القال”

