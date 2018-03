ننشر تفاصيل أول محادثة بين “القذافي” و”ساركوزي” بعد فوزه في الانتخابات الفرنسية

المتوسط :

كشف مترجم اللغة الفرنسية الخاص بالزعيم الراحل ” معمر القذافي”، مفتاح الميسوري عن تفاصيل أول محادثة هاتفية بين “القذافي” و الرئيس الاسبق “نيكولا ساركوزي” وذلك أواخر شهر مايو عام 2007 إثر انتخاب الأخير رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وجاءت تفاصيل تلك المحادثة، بتأكيد “ساركوزي” على العلاقات الفرنسية الليبية في القضايا ذات الصلة بالأمن الليبي قائلا “” أود أن اعطي زخماً شديداً لعلاقتنا الثنائية، مثلاً بالنسبة للطاقة النووية إذا كنتم توافقون أنا مستعد لارسال بعثة استكشافية لتقصي هذا الامر، وفي مجال الدفاع يسعدني اذا تمكنا من العمل مع ليبيا بشكل ملموس، وفي مجال مكافحة الارهاب يمكن أن ندهب ابعد مما حققنا حتى الان، و نحن منفتحون لمناقشة كل اقتراحات التعويضات للضحايا”.

ووجه ساركوزي الدعوة لأمين تجمع دول الساحل والصحراء بزيارة باريس لعلمه بإهتمام القذافي بإفريقيا، ثم استطرد قائلا “سأكون سعيداً جداً لو قمتم انتم بزيارة فرنساو أتمني أن يتم في هذه الزيارة ايجاد حل لمشكلة الطبيب والممرضات البلغاريات.”

وبين تفريغ تلك المحادثة أن القذافي طالب من ساركوزي ان تتحرك فرنسا في المجموعة الناطقة بالفرنسية من دول افريقيا لحثهم على تكوين حكومة افريقية موحدة من خلال الولايات المتحدة الامريكية، كاشفاً عن اعتراض امريكي انجليزي لهذا الامر، بحجة ان الوحدة الافريقية ستكون لصالح الدول الناطقة بالفرنسية، اما بالنسبة للبحر المتوسط، دعا القذافي إلى توسعة مجموعة (5+5) إلى (6+6) باضافة مصر واليونان، موضحاً أن (6+6) تشمل كل دول افريقيا واوروبا المطلة على المتوسط.

من جانبه أعرب القذافي عن سعادته لوجود صديق له في اوروبا الذي هو “ساركوزي”، وعن تفائله بالتعاون الجاد و البناء بين ليبيا وفرنسا وافريقيا واوروبا وفي البحر المتوسط، مبديا موافقته دون أي تحفظ على ما اقترحه ساركوزي خلال الاتصال بخصوص الطاقة النووية والدفاع ومكافحة الارهاب، معرباً عن سعادته باللقاء به في باريس.

ودعا القذافي، في ختام المحادثة، “ساركوزي” بالتواصل مع رئيس قسم الاتصال باللجنة الشعبية العامة الحاج بشير صالح ، موضحاً أنه يمكن التفاهم معه مباشرة لانه يتكلم اللغة الفرنسية.

