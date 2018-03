بدء أعمال دورة إعداد مدربي اللغة «الإنجليزية» بتونس

عين ليبيا

انطلقت صباح اليوم الأحد 25 مارس بتونس دورة إعداد مدربي اللغة الإنجليزية التي يُنظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع شركة غارنت للنشر.

تهدف الدورة إلى الرفع من المستوى التعليمي والتدريبي للمدربين المستهدفين بحيث يصبح المدرب قادراً على الإدارة الجيدة جداً للجلسات التدريبية ولديه القدرة على تصميم البرنامج التدريبي الكامل إلى جانب المقدرة على معرفة الجوانب النفسية ومهارات العرض والتقديم.

الدورة شارك بها المعلمين من خلال اجراء امتحانات المفاضلة لكافة المتقدمين للامتحانات ومن ثم امتحان االمقابلة الشخصية Interview للمعلمين الذين اجتازوا امتحان المفاضلة بنجاح بمختلف مناطق ليبيا والتي أجريت بمقر المركز العام خلال الفترة الماضية.

هذا وافتتح أعمال الدورة (رضا اسماعيل) مدير شركة غارنت للنشر، من جهته ألقت (د.مسعودة الأسود ) مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم كلمةً حثت فيها المتدربين على الاستفادة خلال حضورهم للدورة التدريبية والتي سيلقيها نخبة من المدربين في هذا المجال وتتواصل على مدى 21 يوم ضمن ضمن مجموعات تدريبية.

هذا وتم تقسيم المتدربين إلى 3 مجموعات تدريبية يتم فيها تناول أهم الأساليب الحديثة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية وأهم الطرق الحديثة في التدريب والتي تتمحور حول

النقاط الأتية:

The speaker began with this common statement “We’ve always done this way”, and urged all trainees to change this way of thinking when it comes to TEACHING!

1. Message #1:

• Materials

• Methodology for teachers

• Your methodology

2. Message #2:

• Let’s use what we have- the agents of change

•

3. Message #3: Reflections

4. The challenges of change

يذكر أن مثل هذه الدورات التي يُنظمها المركز العام هي بمثابة الحافز الدائم لتطوير وتنمية المهارات الشخصية والعلمية لدى المدربين، وتخلق روح المنافسة بين المدربين وبعضهم البعض بغرض الوصول إلى الشكل الأكثر مهارة والذي يعكس شخصيته كمدرب محترف.

