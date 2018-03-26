«الثني» يدشن مع النواب ومسؤولي الحكومة وبلدية بنغازي عدد من المشاريع المنجزة في المدينة

عين ليبيا

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف عبدالله عبدالرحمن الثني السبت مبنى مديرية أمن مدينة بنغازي وثلاثة مراكز للشرطة تابعة للمديرية إضافة إلى مقر فرع المفوضية العليا للانتخابات بالمدينة كانت قد دمرت.

ورافق رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني عدد من النواب عن مدينة بنغازي متمثلين في رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس رمضان شمبش، ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار بنغازي النائب عائشة الطبلقي، والنائب سعيد اسباق، والنائب عصام الجهاني، إضافة إلى المراقب بالمجلس ورئيس لجنة الداخلية به النائب عزالدين قويرب.

كما رافقه عدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بالحكومة المؤقتة وعدد من مديرو الإدارات بديوان مجلس الوزراء والوزارات إضافة إلى عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

ودشن في الجولة التي انطلقت صباح اليوم العمل بمراكز شرطة البركة والحدائق والقوارشة التي تم أحالتها قبل ثلاثة أعوام إلى ركام من خلال تفجيرها بالعبوات الناسفة قبل معارك قوات الكرامة.

كما دشن العمل بمقر مديرية أمن بنغازي في منطقة الهواري التي تم تدميرها بالكامل إثر هجوم الجماعات وسيطرتهم على منطقة الهواري وغيرها من المناطق في مدينة بنغازي.

وعقد بمكتب مدير أمن بنغازي في مقر المديرية الجديد بالهواري عقب إزاحة الستار عن لوحة افتتاح المقر وإجراء جولة بداخله وتفقد وحدات المديرية وإداراتها وأقسامها اجتماعا ضم النواب، وعميد البلدية، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ومعالي وزير الحكم المحلي محمد الفاروق المهدي، ووكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة الصحة للمنطقة الشرقية الدكتور نادر كويري، إضافة إلى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي.

وقدم مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية المهندس حمزة الخفيفي خلال الاجتماع شرحا مفصلا لهذه المشروعات المنجزة بالتعاقد مع جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة، والذي استلم العمل في 21 أغسطس 2017 وانهى العمل به بتاريخ 18 مارس الجاري بتجهيزات وبناء على أعلى مستوى فاخر.

وأكد الخفيفي أن مراكز الشرطة ومبنى مديرية الأمن تم بناؤها على طراز متطور، فيما تجول المفتتحين في غرفة المراقبة الرئيسية بمديرية أمن بنغازي وشاهدوا حركة الشارع عبر كاميرات المراقبة التي تم توزيعها في مختلف انحاء المدينة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الوزراء الثني بعد افتتاحه لمقر فرع المفوضية العليا للانتخابات ببنغازي الذي شيدته الحكومة بمبلغ فاق 2 مليون دينار بعد تدميره، وافتتاحه لمبنى مديرية الأمن إنه ”تم التوقيع على عدد (35) مشروعا في مدينة بنغازي بينها (15) مشروعا تم البدء فيها والانتهاء من عدد كبير منها و(20) مشروعا أمام لجنة العطاءات بوزارة الداخلية لإجراء التعاقد والتي سوف يتم البدء فيها خلال الإسبوعين المقبلين كحد أقصى بما ستشهد المدينة قفزة نوعية في قطاع الأمن”.

وأشار إلى أن العديد من المشروعات التي تعاقدت عليها الحكومة في مختلف القطاعات الأخرى سيتم افتتاحها خلال هذه الأيام وأن مشاريع أخرى ستدشنها الحكومة خلال هذا العام في هذه المدينة التي تعرضت للدمار والخراب بسبب الجماعات.

وأكد الثني أن مدينة بنغازي قدمت الشهداء وعانت بسبب الصراعات وتستحق مثل هذه المشروعات التي من شأنها إعادة الحياة في المدينة.

وأوضح أن الحكومة المؤقتة بذلت قصار جهدها بالتعاون مع بلدية بنغازي وكافة الخيرين في المدينة في سبيل إعادة إعمارها، مؤكدا أن هذا العام سيكون عام المشروعات للمدينة التي عانت الكثير.

يشار إلى أن وفد الحكومة المؤقتة برئاسة الثني وصل إلى بنغازي الجمعة، ومن المتوقع أن يقيم في المدينة لعدة أيام لافتتاح بقية مشاريع وزارة الداخلية المنتهي العمل بها ومن بينها مصنع ملابس الشرطة ومعهد التدريب، وعدد آخر من مشاريع الاسكان والمرافق والمواصلات والصحة والتعليم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا