سلامة: إجماع دولي على ضرورة تغيير المجلس الرئاسي

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن ثمة “إجماعا” دوليا على الفائدة القصوى من “تغيير” الهيئة التنفيذية في ليبيا، في إشارة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الشروع في التحضير للمرحلة الثانية من “خارطة الطريق” الأممية لحل الأزمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدة سلامة، مساء الأحد، بمدينة القبة، شرقي ليبيا، عقب مباحثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وتنص “خارطة الطريق” الأممية في مرحلتها الأولي علي وجوب تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات). والمرحلة الثانية تتمثل في عقد مؤتمر جامع يهدف إلى فتح الباب أمام الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابقة) بينما تنتهي الخارطة بتنظيم انتخابات عامة.

وأضاف سلامة أن الأمم المتحدة تقوم “بالتحضير لكل عناصر خارطة الطريق التي أعلنت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي بالتوازي”. وتابع “قمنا بتسجيل الناخبين للتحضير للانتخابات (المرحلة الثالثة من الخارطة)، كما قمنا ببحث حلول للمشاكل المحيطة بعملية الاستفتاء علي الدستور”. وشدد على وجود إجماع دولي علي الفائدة القصوى من “تغيير” الهيئة التنفيذية في البلاد و”توحيد” المؤسسات الحكومية.

والهيئة التنفيذية الحالية تتمثل في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المنبثقتين عن الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في ليبيا، واللتان يترأسهما فائز السراج. وأمس السبت رحب أعضاء بمجلس النواب الليبي، غبر بيان لهم، بدعوة أعضاء المجلس الأعلي للدولة (هيئة استشارية) حول ضرورة تغيير المجلس الرئاسي الحالي، وتعيين آخر برئيس ونائبين.

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