معزب يكشف تفاصيل عن لقاءات غير رسمية بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة

ليبيا – كشف النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة محمد معزب عن عقد بعض الأعضاء من مجلسي الدولة والنواب اجتماعات غير رسمية لبحث تشكيل المجلس الرئاسي.

معزب قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية للأنباء إن الاجتماعات التي تعقد خارج الإطار الرسمي خلال الأيام الحالية جاءت بعد بوادر إيجابية من الجانبين للمضي قدماً في عملية التوافق بشأن المخرجات السياسية والانتقال إلى المراحل التالية من العملية السياسية في ليبيا.

وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة إلى أن الاجتماعات تشير لتفاهم بشأن مقترح تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاث قيادات يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية، مضيفاً:

“كما أن مجلس الدولة يبذل كل جهده من أجل التوافق والسيناريو الأفضل هو إجراء تعديلات على المجلس الرئاسي و الإبقاء على ثلاثة فقط من أصل 9 يمثلون المجلس الحالي وبعدها يشكل المجلس الرئاسي الحكومة”.

كما أوضح معزب أن أحد المقترحات المقدمة من قبل مجلس الدولة هو أن يتم اختيار ثلاثة ممثلون للأقاليم الثلاثة بتوافق كلاً منهم على ممثل له في الحكومة، لافتاً إلى أن الإجتماعات الحالية ستنتقل إلى اجتماعات رسمية بين الطرفين حال التوافق على رؤى متقاربة.

المرصد – متابعات

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