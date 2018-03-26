سلامة: البعثة الأممية ستعود قريباً إلى بنغازي

نفي المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، دعوته إلي جولة ثالثة وأخيرة لتعديل الاتفاق السياسي. وقال “لم أدعو إلي جولة ثالثة وأخيرة، بل قلت إنني سأقوم بمحاولة أخيرة لتعديل الاتفاق السياسي”.

وعن لقائه اليوم برئيس مجلس النواب، قال سلامة “تباحثنا في كل ما يهم الليبيين، ضمنها الإصرار الدولي علي ضرورة إصلاح الهيئة التنفيذية في ليبيا”. وكشف سلامة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستعود قريباً إلي بنغازي (شرق)، بعد عودتها مؤخراً للعمل في بنغازي.

ووقعت في منتجع الصخيرات في المغرب عام 2015 وثيقة اتفاق سياسي بين أطراف النزاع الليبي لإنهاء حالة الانقسام في البلاد. وأسفر الاتفاق عن تشكيل حكومة وفاق وطني، لكنها لم تحظ حتى اليوم بثقة البرلمان، بينما تلقي دعماً واعترافاً دولياً واسعاً.

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