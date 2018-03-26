طرابلس: تأجيل محاكمة 5 أجانب متهمين بتهريب الوقود

أجلت محكمة ليبية، إلى مطلع أبريل القادم، محاكمة متهمين أجانب قُبض عليهم في وقت سابق علي متن ناقلة مالطية كانت تحاول تهريب الوقود الليبي. وحسب بيان مقتضب صدر عن وزارة العدل في حكومة الوفاق ، فإن “جلسة افتتحت، الأحد، بمجمع المحاكم طرابلس، لمحاكمة 5 متهمين من جنسيات مختلفة (لم تحددها)، بتهمة تهريب الوقود الليبي على متن الناقلة المالطية (SoveviGN M)”.

وبحضور محامي الدفاع عن المتهمين، قالت الوزارة إن “المحكمة أجلت الدعوى (المحاكمة) إلى يوم الأحد، 1 أبريل (نيسان) 2018؛ لعدم حضور مترجم عن أحد المتهمين”. وأوضح بيان الوزارة أن “قوات البحرية الليبية قبالة سواحل ليبيا قبضت على المتهمين”، دون تحديد تاريخ ذلك. و حضر جلسة المحاكمة، حسب البيان، “سفير جمهورية كرواتيا لدى مصر، كونه الممثل الدبلوماسي لبلده في ليبيا، نظرا لوجود متهم كرواتي من بين المتهمين”.

وكانت قوات الأمن الليبية قد أعلنت أكثر من مرة القبض على ناقلات نفط أجنبية، تقوم بتهريب الوقود الليبي خارج البلاد، وهي ظاهرة تكلّف الدولة الليبية ملايين الدولارات شهريا. وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بدء عملية أطلقت عليها اسم “عاصفة المتوسط”؛ لمكافحة تهريب الوقود عبر سواحل البلاد بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو.

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