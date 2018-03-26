طبرق: طاقم طبي أمريكي لإجراء 30 عملية قلب مفتوح

وصل إلى مدينة طبرق اليوم الأحد الطاقم الأمريكي برئاسة الدكتور نوفيك لإجراء عدد من عمليات القلب المفتوح للأطفال في مركز طبرق الطبي. وحضر استقبال الطاقم، المدير العام للمركز فرج عبد الله الجالي، وعميد بلدية طبرق الناجي مازق وعضو المجلس البلدي، علي الصغير، وعدد من أطباء وإدارات المركز.

وتأتي زيارة الطاقة الأمريكي في إطار مساعي لإجراء عدد من عمليات قلب المفتوح لأطفال من مختلف مدن ومناطق ليبيا، وبعدد 30 عملية، خلال ثلاثة أسابيع متواصلة بطبرق. ويزور هذا الطاقة الطبي المتكون من 22 عضو من أطباء وجراحين وممرضين، ليبيا بشكل دوري لإجراء مثل هذه العمليات. وقد أجرى الفريق ما يزيد عن 220 عملية جراحية للأطفال في العام 2016، كما زار المركز الطبي في بنغازي الصائفة الماضية وأجرى حوالي 40 عملية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية