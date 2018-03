“العبار” يبحث مخرجات زيارته الميدانية لمستشفيات ومراكز في بنغازي

المتوسط :

بحث وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة “سعد عقوب”، اليوم الاثنين، مع عميد بلدية بنغازي “عبد الرحمن العبار” أخر المستجدات حول سير العمل بكافة المرافق الصحية بالمدينة و كذلك الصعوبات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره رفقة بعض مدراء الإدارات الصحية في الوزارة ومدراء المرافق الصحية، وكيل وزارة الصحة بنغازي ” نادر اكويري” ومدير مركز بنغازي الطبي “عبدالكريم القبائلي” ومدير ادارة المشروعات بالوزارة “نوري الورفلي” ومدير مركز القلب الهواري “طاهر الفضلي”.

وبحث المجتمعون، آلية إعادة تفعيل وصيانة بعض المرافق الصحية المتضرارة اثر الحرب علي الاٍرهاب في المدينة وتفعيل جهاز الإسعاف السريع والمشاكل التي تواجه جهاز الإمداد الطبي ، فضلاً عن مناقشة المشاكل التي تواجه المستشفيات الكبرى بالمدينة.

و قدم “العبار”، شرح كامل لوكيل عام وزارة الصحة بخصوص عمل المرافق الصحية والمستشفيات العامة وجهاز الإمداد الطبي .

يذكر أن وكيل وزارة الصحة سعد عقوب والوفد المرافق له تفقد، صباح امس الاحد، مستشفي الهواري ومركز بنغازي الطبي وجهاز الامداد الطبي الرئيسي لمتابعة آخر المستجدات والتطورات، وسير العمل بالجهاز .

