بعد فقدان الاتصال به ليومين… العثور على عضو لجنة الجرحى بالقوات الخاصة مقتولا

بنغازي – بوابة الوسط: سالم العبيدي

عثرت الأجهزة الأمنية والعسكرية، الأحد، على عضو لجنة الجرحى بالقوات الخاصة الدكتور حسام علي محمد الشيخي (30 عامًا) مقتولًا بالرصاص داخل سيارته بمنطقة عين زيانة المعروفة بـ(الثغرة الزرقاء) شمال مدينة بنغازي.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الشيخي أحد أفراد القوات الخاصة «الكتيبة الأولى صاعقة» وهو طبيب أسنان تخرج من جامعة العرب الطبية وكان له دور بارز بمحاور القتال وتجهيز المستشفيات الميدانية والتواصل مع لجنة الجرحى بالقوات المسلحة لإتمام إجراءات جرحى القوات الخاصة.

وأوضحت المصادر الأمنية والطبية في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الشيخي أحد سكان منطقة أرض زواوة، وقتل برصاصة في الرقبة، وكان قد فقد الاتصال به منذ يومين، مرجحين مقتله منذ فقدان الاتصال به، حيث عثر على كافة المقتنيات الشخصية في سيارته ولم يسرق منه شئ، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة على الفور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط