المتوسط :

أكد مجلس أعيان قبائل الزنتان على أن المصالحة الوطنية العادلة مع جميع المدن والقبائل لرأب الصدع تعد السبيل الوحيد لدعم مؤسسات الدولة كضامن لتحقيق الاستقرار بالبلاد وانقاذها من شبح التقسيم

وأوضح المجلس في بيان له،مساء أمس الاحد، البيان أن الصلح لابد أن يتم عبر مجموعة من الشروط العادلة برعاية اطراف فاعلة ونزيهة، مشدداً على أن الصلح لا يتم مع قادة المليشيات والمجرمين.

ورفض المجلس الصلح مع قبائل مدينة مصراتة بشكل قاطع إلى الصلح، مؤكدا بأن مساع قبائل مصراته هى تكوين احلاف جديدة حتى لا تستقر البلاد من اجل مناصب ورتب زائفة، ونهب اموال الليبيين بالباطل.

وشدد المجلس على أن الصلح سيكون مع الشرفاء والوطنيين من ابناء مصراتة، معربا عن عدم تحمله مسؤولية اي عمل او مصالحة لا تكون تحت اشرافه.

The post أعيان الزنتان يضعون شروطا للمصالحة الوطنية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية