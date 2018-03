وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية يعلنان عن مشروع ميثاقه الاخلاقي

المتوسط :

أحيت وزارتي التعليم والشؤن الاجتماعية، أمس الأحد، بطرابلس اليوم الوطني للاختصاصي الاجتماعي بحضور كل من وزير التعليم ” عثمان عبد الجليل”، ووكيلا الشؤون الاجتماعية والتعليم، وممثل وزيرة الشؤون الاجتماعية ” فاضي الشافعي”، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارتين والاختصاصيين الاجتماعيين من مختلف القطاعات.

وألقيت خلال الاحتفالية التي حضرتها مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”،والدكتورة” هند شوبار”، العديد من الكلمات التي أشادت بدور الاختصاصي الاجتماعي في أداء رسالته الانسانية السامية.

وأكد المجتمعون على ضرورة دعم هذه الشريحة التي طالها التهميش طيلة السنوات الماضية، والعمل على خلق المناخ المناسب لها لتؤدي المهمة الموكلة لها على أكمل وجه، وأثنوا على الجهود التي بذلت لصدور قرار استحداث ادار تابعة لوزارة التعليم لدعم الاختصاصي الاجتماعي داخل المؤسسة التعليمة ليكون عنصر فاعل.

وقدم السيد المستشار الاجتماعي بالوزارة السيد “ماجد بن صريتي” عرضاً حول مقترح الميثاق الاخلاقي للاختصاصي الاجتماعي نال استحسان الحضور.

