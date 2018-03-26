إحياء اليوم الوطني للأخصائي الاجتماعي

أحيت وزارتا التعليم والشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق أمس الأحد بطرابلس اليوم الوطني للأخصائي الاجتماعي بحضور وزير التعليم “عثمان عبد الجليل”، ووكيلي الشؤون الاجتماعية والتعليم، وممثل وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارتين والأخصائيين الاجتماعيين من مختلف القطاعات.

وألقيت خلال الاحتفالية التي حضرتها مستشارة الشؤون الخدمية بالمجلس الرئاسي الدكتورة” هند شوبار”، الكلمات التي أشادت بدور الاختصاصي الاجتماعي في أداء رسالته الإنسانية السامية، وأكدوا على ضرورة دعم هذه الشريحة التي طالها التهميش طيلة السنوات الماضية، والعمل على خلق المناخ المناسب لها لتؤدي المهمة الموكلة لها على أكمل وجه، وأثنوا على الجهود التي بذلت لصدور قرار استحداث ادار تابعة لوزارة التعليم لدعم الاخصائي الاجتماعي داخل المؤسسة التعليمية ليكون عنصر فاعل.

وقدم المستشار الاجتماعي بالوزارة “ماجد بن صريتي” عرضاً حول مقترح الميثاق الأخلاقي للأخصائي الاجتماعي والذي نال استحسان الحضور.

كما تخللت الاحتفالية العديد من الفقرات والعروض والبرامج التي أبرزت دوره في خدمة المجتمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية