افتتاح المعرض الأول للكتاب بدرنة

تحت شعار “القراءة طريقك للمعرفة” وبرعاية مكتب الثقافة والإعلام بدرنة افتتح صباح أمس الاحد بقاعة مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بمدينة درنة المعرض الأول للكتاب.

ويشارك في هذا المعرض الذي يستمر أربعة أيام عدد من بعض المكتبات بالمدينة احتوت اجنحتها على مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة تتناول شتى المعارف والعلوم السياسية والأدبية، والعلوم المختلفة.

وشهد المعرض توافد عديد المهتمين بالمطالعة، خاصة طلاب الجامعة الذين حرصوا على اقتناء كتبهم ومراجعهم العلمية.

وحضر افتتاح المعرض عدد من الكتاب والأدباء والمثقفين بالمدينة وجمع غفير من مواطني المدينة والطلبة والطالبات والمهتمين بالقراءة والمطالعة.

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