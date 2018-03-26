المدير العام لمركز الخبرة القضائية والبحوث يزور فرع بنغازي الكبرى

بنغازي 26 مارس 2018 (وال) – قام المدير العام لمركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي بزيارة لفرع الخبرة القضائية والبحوث بنغازي الكبرى.

واطلع الحجازي خلال الزيارة أمس الأحد على سير العمل في الفرع في كافة المكاتب والأقسام والوحدات، واستمع إلى شرح من كافه الخبراء والأطباء والإداريين بالفرع.

وتم في الزيارة أداء اليمين القانونية لعدد من مساعدي الخبراء في تخصصات قسم التحاليل الكيميائية، الخبرة التثمين، والترجمة القانونية، الخبرة الأسلحة والمتفجرات، وخبرة الهندسة الزراعية والميكانيكة والكيميائية والمساحة والكهربائية وقسم خبرة الجيولوجيا.

وأثنى المدير العام في ختام الزيارة على الجهد الرائع الذي يبذله كافه الخبراء والأطباء والإداريين وعلى روح الفريق لدى الشباب متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة العدالة.(وال – بنغازي) أ ف / أ د

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